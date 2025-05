Por qué el Gobierno busca alentar el uso de dólares en la economía

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno trabaja en una serie de desregulaciones para facilitar el uso de dólares para gastos domésticos sin que se deban dar explicaciones sobre el origen de los fondos.

"Lo que vamos a hacer más es que la gente esté más proclive a sacar sus dólares del colchón, caja de seguridad o de donde sea y gastarlos", afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

El ministro remarcó que es necesario que la economía se remonetice y lo "más lógico es que se realice en dólares".

"No compro el cuento de que la gente no saca sus dólares para gastarlos. La realidad es que no lo hacen porque les rompen los cocos", explicó Caputo.

Fernando Marengo, economista jefe de Black Toro, explicó a Cadena 3 que el "canuto" es una práctica histórica en el país. "Argentina en los últimos 70 años es el sexto país con la mayor tasa de inflación en el mundo", señaló. Esta situación llevó a los argentinos a buscar refugio para sus ahorros, a menudo en el "colchón" o en cuentas en el extranjero.

El ministro Caputo afirmó que se debe permitir el uso de dólares "sin dar explicaciones", lo que generó interrogantes sobre la posibilidad de un nuevo blanqueo. Marengo comentó: "Me resulta raro pensar en un nuevo blanqueo cuando hace pocos meses hubo uno".

El economista también destacó la diferencia entre los ahorros lícitos e ilícitos. "Hay quienes generan ahorros lícitamente y no quieren que el Gobierno los estafe", explicó. Esta desconfianza en el sistema financiero llevó a muchos a mantener sus ahorros fuera del circuito formal.

La estimación de dólares en el colchón asciende a 240.000 millones, aunque Marengo sugiere que podría ser una cifra subestimada. "La cantidad de pesos en Argentina está en niveles mínimos", indicó, sugiriendo que el Gobierno busca reactivar la economía permitiendo el uso de dólares en transacciones diarias.

Sin embargo, la pregunta clave es por qué los ahorros regresarían al circuito económico. Marengo mencionó que "si alguien tiene necesidad, podría usar sus dólares directamente", lo que podría afectar el tipo de cambio.

Finalmente, Marengo enfatizó que la confianza es crucial para la economía. "La confianza es una parte, el balance es la tasa de retorno ajustada por riesgo', concluyó, resaltando la importancia de la estabilidad en la economía argentina para fomentar el ahorro y la inversión.

Entrevista de Miguel Clariá.