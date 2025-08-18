FOTO: Cierre de listas: un rompecabezas electoral en la Provincia de Buenos Aires

El cierre de listas de candidatos ha generado un complejo escenario político en el país, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde se anticipa una contienda electoral reñida.

El analista político Carlos Fara destacó que la política se presenta fragmentada, con cada distrito ofreciendo propuestas diferenciadas. La Libertad Avanza ha logrado consolidarse en varios acuerdos, asegurándose las cabezas de lista para senadores y diputados en los distritos donde negoció. "Carolina Píparo ha dado señales de que es quien lidera las decisiones en La Libertad Avanza", afirmó.

En el peronismo, la situación es igualmente compleja. Aunque se esperaba una unidad en 17 de los 24 distritos, han surgido tensiones en varias provincias. "Cristina Fernández de Kirchner, en su negociación, logró imponerse con la candidatura de Máximo Kirchner, desplazando al sector de Axel Kicillof", explicó.

Y señaló a Juan Grabois como uno de los ganadores en este proceso, proyectándose como un posible candidato presidencial. "Grabois cuenta con un caudal propio lo suficientemente relevante como para complicar a Unión por la Patria", sostuvo.

La incorporación de figuras ajenas a la política también es un tema de debate. Fara consideró que "no es negativo que la política se renueve con personas de afuera", aunque advirtió sobre la crisis de liderazgo que enfrentan las fuerzas políticas. "El recurso a figuras del espectáculo es un signo de los tiempos", agregó.

Respecto a la ausencia de figuras históricas del peronismo en las listas, Fara indicó que "no hay una renovación suficiente de dirigentes políticos con proyección". En Córdoba, el panorama es distinto, con el peronismo dividido en tres listas, donde Juan Schiaretti busca posicionarse como una posible tercera vía frente a la polarización.

Finalmente, concluyó que la situación en Córdoba es significativa, ya que "La Libertad Avanza tiene un rol clave en este escenario" y la posibilidad de una tercera vía cobra relevancia si el oficialismo enfrenta dificultades en las elecciones.

Entrevista de Miguel Clariá.