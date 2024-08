Buscan eliminar las jubilaciones de privilegio a expresidentes condenados

En medio del escándalo desatado por la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez al expresidente Alberto Fernández, el PRO presentó un proyecto de ley para quitarle la pensión de privilegio a expresidentes que han recibido condena por parte de la justicia.

Al respecto, la diputada nacional del PRO, Silvana Giudici, dijo a Cadena 3 que proyecto de ley que busca eliminar las jubilaciones de privilegio para expresidentes condenados y pasarlos a un régimen de jubilaciones ordinarias.

En ese sentido, Giudici afirmó que el proyecto se basa en la premisa de que "quienes han deshonrado en la primera magistratura" no deberían disfrutar de beneficios económicos tras ser condenados.

"Nuestro proyecto de ley apunta a la ley de jubilaciones de privilegio para quitarles ese beneficio a los expresidentes que hayan sido condenados y pasarlos al régimen de jubilación ordinaria", explicó quien también destacó la importancia de mantener las garantías constitucionales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La diputada hizo hincapié en que el proyecto no solo afecta al actual presidente Alberto Fernández, sino que también se aplicaría a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ya tiene una condena en segunda instancia. "Nada me parecería más justo que quienes han deshonrado en la primera magistratura no disfruten de jubilaciones de 13 mil dólares", añadió.

Giudici también mencionó que el proyecto tiene el respaldo del bloque del PRO y que ha iniciado negociaciones con otros bloques políticos. "Creo que hay varios bloques que se van a sumar", afirmó, subrayando que el avance del proyecto podría ser rápido, ya que otros partidos como la Coalición Cívica y La Libertad Avanza están trabajando en propuestas similares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, la diputada propuso una modificación al Código Penal que permitiría la inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos a quienes hayan incurrido en delitos de violencia de género o contra la integridad sexual.

"Un cargo público requiere idoneidad y habilidad moral, y claramente con este tipo de delitos han mancillado los cargos por donde pasaron", concluyó.

Entrevista de Miguel Clariá