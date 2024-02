Bermúdez ratificó la posibilidad de un aumento mensual del boleto

El secretario de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Córdoba ratificó la posibilidad anunciada por el intendente Daniel Passerini de aumentar mensualmente el boleto urbano de pasajeros, si no llegan fondos desde Nación.

"No podemos tener una tarifa fija como era en el pasado", señaló a Cadena 3 y advirtió que con el incremento de costos, entre ellos el combustible inevitablemente impactará en el costo.

"El incremento que hubo del 14 de diciembre de la moneada americana, el incremento de la paritaria, y ahora estamos suscribiendo a una conciliación obligatoria, hace estimar que vamos a necesitar un incremento de envergadura", sentenció.

No obstante, indicó que no se trata de un problema de la ciudad, ni de la provincia, sino del interior de Argentina. "Por supuesto que la Municipalidad va a hacer un gran esfuerzo de subsidiar el transporte y no se va a desentender del tema, pero estamos en un contexto donde se ha incrementado la ayuda social para los comedores, hay mucha gente que no puede pagar su obra social y se atiende en la salud pública llevando a un incremento de costos, y todos esos indicadores hacen que el estado esté presente en una mayor cantidad de actividades", sentenció.

En este escenario reiteró que, en el caso del transporte "una gran parte del costo la va a tener que asumir el usuario".

"Se deben tomar medidas todos los días y una es que el sistema se siga sustentando en el tiempo aún con las limitaciones que tiene", resumió.

Sobre el costo del pasaje, detalló que al jueves de la semana pasada, el valor de la tarifa sin subsidios era de $1.263 y manifestó que la definición la da a último momento el intendente.

"De cada 100 pesos de boletos de valor nominal un 11% de boletos son gratuitos porque es un segundo viaje. Un 17% de los viajes son absorbidos por subsidios del Gobierno, el boleto educativo, el boleto adulto mayor, el boleto para personas con discapacidad; y después hay un 11% más que subsidia por demanda el municipio.

"Hay un segmento de la población de la población que más lo necesita que no tiene que pagar la tarifa plena", comentó.

Salida de Ersa

Sobre la salida de Ersa indicó que la empresa que tenía el 70% del servicio deja para la ciudad una situación problemática.

"Todo el personal de Ersa va a ser absorbido en esta primera instancia por la empresa TAMSE para garantizar el servicio y se van a hacer nuevas inversiones y separar las dos líneas que van a quedar para Tamse y las dos que van a quedar para Coniferal", detalló.

