Asambleas por despido en Aerolíneas demoran los vuelos en Córdoba

Los trabajadores de Aerolíneas se encuentran en asamblea en el Aeropuerto de Córdoba por despido, en consecuencia, hay demoras en la partida de vuelos de la compañía de bandera.

La razón del paro es un conflicto laboral relacionado a despidos. Según fuentes internas, la asamblea podría extenderse hasta el turno de las 14 e incluso más allá si los trabajadores deciden continuar.

Este conflicto está generando inconvenientes para los pasajeros que tienen vuelos programados. Una pasajera que tenía un vuelo con destino final a Barcelona y conexión en Frankfurt, expresó su preocupación a Cadena 3: "No me puedo arriesgar a quedarme hasta las 10 por las dudas porque ya me cambiaron de Ezeiza a Aeroparque".

También mencionó que no recibió ningún aviso previo sobre el cambio o posible cancelación del vuelo. "De hecho estaba puesto como que salía horario, sin ningún aviso", comentó.

Hasta el momento no hay información oficial sobre cuándo se resolverá esta situación y cómo afectará a los vuelos programados para el resto del día.

Informe de Emanuel Manitta.