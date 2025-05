Argentina tuvo la cifra de homicidios más baja de Sudamérica, según el Gobierno

En 2024 se registró la tasa de homicidios más baja de la historia del país, según confirmó la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a través de una conferencia de prensa. A su vez, habló sobre el índice de robos, femicidios, narcotráfico y trata de personas.

De acuerdo a la información aportada por fuentes del ministerio, el año pasado el país alcanzó "el índice más bajo de homicidios dolosos de la historia y de toda Sudamérica".

A través del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que recolecta información sobre los hechos presuntamente delictuosos registrados, se pudo anunciar que en 2023 la tasa de homicidios dolosos fue del 4,4%, mientras que en 2024 fue del 3.8%.

"Es muy importante lo que se logró en este trimestre. La baja de homicidios en el año 2024, la más baja que se registra desde que tenemos estadísticas, una tasa de 3,8, la mejor de América Latina, la más baja", expresó la ministra.

Asimismo, a la par de que reforzó el número obtenido el año pasado a nivel nacional, Bullrich también hizo hincapié en los datos reclutados en los primeros tres meses del 2025.

Durante la presentación, acentuó que en enero, febrero y marzo de este año se registraron 507 homicidios, frente a los 561 del trimestre anterior, lo que representa una reducción del 9,6%.

Uno de los datos más relevantes señalados por Bullrich fue la baja del 14,3% en homicidios de mujeres. En 2023 hubo 362 crímenes, mientras que en 2024 fueron 313: “Es realmente importantísimo e histórico”.

Desde un comienzo de la gestión llevaron a cabo diversas medidas contra la trata de personas y en este marco subrayó que hubo una reducción del 35,9% en delitos de esta índole.

En relación al narcotráfico, Bullrich informó una baja del 14% en la confabulación, producción, organización y financiación de estas organizaciones criminales.

En cuanto al contrabando, se registró una aminoración del 7% en todas sus modalidades.

Sobre el delito de robo, uno de los mayores delitos denunciados, la ministra indicó que se mantuvo estable, con un leve aumento del 0,5%.

Pese a que no es una noticia alentadora, Bullrich explicó: "Este es un delito que sucede en los 24 distritos. El robo de celulares, el robo digital, el motochorro. Vamos a discutirlo con las policías y los ministerios de seguridad de todo el país".

La Secretaria de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, destacó que "en el año 2024 los homicidios bajaron en un 12% en total, y eso significa 244 vidas que no fallecieron".

Monteoliva explicó a Cadena 3 que esta reducción se debe en gran parte a la implementación del Plan Bandera y al trabajo de las fuerzas federales en la ciudad de Rosario, donde se registró una disminución del 65% en los homicidios en los últimos diez meses. "Es la tasa más baja en la historia de Argentina que tenemos desde que los homicidios se miden, y es la tasa más baja de América del Sur", agregó.

Sin embargo, la funcionaria también se refirió a la preocupación por el ingreso de una droga conocida como Captagon, que se asocia a grupos criminales. Al respecto, Monteoliva afirmó: "No hablaría del ingreso de ese tipo de droga. No hay evidencia. Hasta el momento no ha habido ningún procedimiento por parte de las fuerzas federales que evidencien que haya ingresado ese tipo de sustancia".

La Secretaria de Seguridad concluyó que no se ha detectado ni decomisado Captagon en territorio argentino, y enfatizó que "en este momento no tenemos esa evidencia".

Entrevista de Miguel Clariá.