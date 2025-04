Video: se rompió un caño y se formó un río en plena calle en zona sur

Un caño de Aguas Santafesinas se rompió este martes en la zona sur de Rosario y se formó un río en plena calle. Sucedió en Garay y Sarmiento.

/Inicio Código Embebido/

Río en las calles de Rosario?????????

Una ruptura de un caño de agua en la zona de Garay y Mitre generó que se forme un río en la zona. El enorme caudal de agua generó que la inundación se expanda hacia los alrededores. pic.twitter.com/lotSqtFPCV — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) April 22, 2025

/Fin Código Embebido/

El móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, precisó que el agua llega hasta las calles Mitre y Gaboto, también hasta San Martín.

“Totalmente sorprendidos, ni idea de dónde viene y qué pasó. Tenemos poca presión de agua, pero no sabíamos nada. Esto es la primera vez que se ve. Me desperté por esto”, precisó un vecino.

/Inicio Código Embebido/

FOTO: Un taxista no vio un pozo por el agua y quedó atascado en plena calle.

/Fin Código Embebido/

Un taxi que circulaba por el lugar quedó atascado en un pozo y su chofer contó: “Había mucha agua, venía con un pasajero, atrás de un colectivo. Pasó Garay, agarró como un pozito. Cuando quise pasar quedó la rueda mía en el aire. Llamé una grúa, la del seguro. Por extracción me cobraban un dinero aparte, pero no tengo forma de sacarlo. El vehículo quedó con desperfectos, ahora no arranca”.

Informe de Juan Cruz Albergoli.