Viajaron por la sanación de Leda y les robaron la camioneta: piden ayuda urgente

Una familia cordobesa viajó a Rosario con la esperanza de la sanación de Leda, que convoca a miles en la ciudad, y hasta llegó a la familia Messi. Sin embargo, rápidamente la esperanza se transformó en desesperación: les robaron la camioneta y necesitan recuperarla cuanto antes para poder trabajar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Victoria, la cordobesa que es dueña de la Toyota robada, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y contó por el calvario que pasan.

“Estas últimas horas no tuvimos noticias. Nos dijeron que el tema está en Fiscalía, pero aún no designaron a un fiscal de investigación. Eso me desespera, hace 72 horas que no sabemos nada”, lamentó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Y amplió: “El municipio nos dijo que la camioneta seguro pasó por sectores con cámaras provinciales. Espero noticias buenas, pero estoy desesperada. No se cómo ir a trabajar, soy odontóloga y trabajo en pueblos”.