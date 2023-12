Un taxi se incrustó contra un árbol: "El piso estaba patinoso"

/Inicio Código Embebido/

Un impactante choque se produjo a las 6 de este lunes en la esquina de Pasco y España. Un taxi se incrustó contra un árbol tras perder el control.

El conductor del vehículo, un Renault Logan, debió ser atendido por personal del SIES (Sistema Integral de Emergencias Médicas), cuya ambulancia tardó 1 hora y 20 minutos en hacerse presente en el lugar del accidente.

“Me dijeron que los dolores son producto del golpe”, contó sobre sus heridas el taxista, que en diálogo con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, detalló cómo fue el choque.

“Venía trabajando normalmente, ya había hecho varios viajes, arranco a las 4. Venía por España, giré por Pasco, está el piso patinoso, no lo pude controlar y me di contra el árbol. Gracias a Dios no había nadie, hubiera sido terrible si había gente caminando. Fue un milagro. Golpeé la frente contra el parabrisas y se rajó todo, imagínate”, cerró.