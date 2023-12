Polémica por el pago nocturno en taxis: "Sacar el efectivo es una barbaridad"

Viva la Radio Rosario Polémica por el pago nocturno en los taxis: “Sacar el efectivo es una barbaridad" Audio

El Sindicato de Peones de Taxis llevó a la Comisión de Control, Convivencia y Seguridad Ciudadana del Concejo de Rosario una propuesta para que se emplee exclusivamente el pago electrónico durante la noche, con el objetivo de reducir la inseguridad. Sin embargo, los titulares de las chapas se mostraron contra esa medida, y afirmaron que por el contrario, aumentaría la violencia. También destacaron que haría que los pasajeros sean “expulsados a otros servicios ilegales”.

Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis de Rosario, explicó en Viva la Radio, por Cadena 3 Rosario, que “sacar el pago en efectivo es una barbaridad”. “Al usuario hay que respetarlo, no lo podemos tener de rehén, porque tiene otras opciones de transporte ilegal para solucionar el problema”, dijo.

Previo a que se diera el crimen del colectivero de la línea 116 César Roldán el último sábado, los peones habían puesto como ejemplo que los trabajadores del TUP eran menos propensos a situaciones de inseguridad por no manejar efectivo. Frente a eso, Cesca remarcó: “El colectivo tiene un recorrido fijo y un costo fijo. En nuestro caso es variable, por lo que no se puede prevenir y hacer un pago electrónico. Es imposible también de controlar”.

“Como medio comercial queremos que si no tienen efectivo tengan otros medios para pagar, pero si lo tiene y quiere no tenemos problema”, añadió. Y dijo: “Los delincuentes nos roban los celulares, las zapatillas, etc. Si no tenemos algo de efectivo va a aumentar la violencia”.