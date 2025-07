Tragedia en ruta 11: "El colectivo quedó en una sola estructura con el camión"

Un trágico accidente en la ruta nacional 11, entre Nelson y Llambi Campbell, dejó tres muertos y una decena de heridos el pasado fin de semana. Un colectivo de larga distancia que transportaba pasajeros de regreso de un tour de compras en Buenos Aires embistió a un camión que se reincorporaba a la calzada.

Nicolás Húber, integrante de los bomberos voluntarios de Esperanza, relató en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que el accidente ocurrió a las 23. "A nosotros nos llaman alrededor de las 2.30, por una cuestión más que nada de una persona que había quedado atrapada y que no se podía liberar", explicó. El resto de las víctimas ya había sido evacuado por los servicios de emergencia.

El bombero detalló que el camión transportaba un insecticida inflamable, lo que complicó el rescate. "No se podían utilizar herramientas que hagan incandescencia, por el mismo problema de la inflamabilidad", añadió. "Desconozco si se habría querido pegar la vuelta", comentó sobre las circunstancias del accidente, que involucró una colisión lateral entre el colectivo y el camión.

Húber destacó la magnitud del accidente, indicando que "el colectivo básicamente se hace toda una sola estructura con el camión", lo que dificultó aún más la situación. "Convocamos también a bomberos de San Justo y Recreo, porque el otro personal ya estaba exhausto tras dos horas evacuando gente y organizando la escena", afirmó.

Respecto al estado de la ruta, Nicolás señaló que "no hay baches, no está delimitada ni nada", aunque enfatizó que este accidente no se atribuye al estado de la ruta, sino a otras causas que deberán ser determinadas por las autoridades competentes.

Finalmente, Húber hizo un llamado a la comunidad: "Insistirle a la comunidad toda que apoye a sus cuarteles de bomberos locales o cercanos de su jurisdicción, porque cuando pasan estos eventos de distintas localidades podemos también ir a responder".

Entrevista de Hernán Funes.