Sigue la guerra: "Ucrania se prepara para un conflicto prolongado"

Oleksandr Slyvchuk, coordinador del Programa de Cooperación para España y Latinoamérica en el Centro de Diálogo Transatlántico y analista político, dialogó con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y contó detalles de la actualidad de la guerra Rusia-Ucrania.

“Ucrania se prepara para una guerra prolongada, y se prepara para una contraofensiva, pero no se puede pronosticar una contraofensiva rápida. Esto no es la Segunda Guerra Mundial, acá es todo más asimétrico y tecnologizado. El gobierno ucraniano no está dispuesto a negociar sus territorios”, aseguró Slyvchuk.

Además, contó que la vida de los ucranianos se da “en condiciones de horror cotidiano” y sostuvo: “Rusia parece que no conoce límites, para Putin es una guerra de existencia. Los ucranianos sufren pérdidas. En la capital cada noche hay alarmas y bombardeos. Hay lluvia de escombros, es una lotería con la vida”.

“Esto se termina cuando se recupera el territorio recuperado por Rusia. El conflicto va para años. Ucrania viviría como Israel, bajo una amenaza constante”, alertó.

Slyvchuk afirmó que “Zelenski es la cara de la sociedad” y “entiende lo que quieren los ucranianos”, aseveró que el presidente ucraniano “tiene apoyo total” y planteó: “La propaganda Rusia ganó en América Latina con ideas antiucranianas”.