Sergio, hermano de Ivana Garcilazo: "Cabrera va a pagar por lo que hizo"

Ariel Cabrera fue imputado este miércoles en el Centro de Justicia Penal por el homicidio de Ivana Garcilazo, la joven de 32 años que murió luego de recibir un piedrazo en la cabeza tras el clásico en el que Rosario Central –club por el que hinchaba- venció a Newell’s por 1 a 0.

Tras la audiencia, Sergio Garcilazo, hermano de Ivana, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y comentó: “Intento seguir con mi vida, es así, lamentablemente esto no se va a modificar. Nada va a devolver la vida de Ivana”.

“La inseguridad, independientemente de esto que le pasó a Ivana, hace que uno viva intranquilo. Tengo 40 años, en mi infancia anduve en la vereda, tomábamos mates afuera, cortábamos la cuadra en las fiestas con los vecinos. Se podía vivir bien, tranquilos, en paz. Hoy eso se perdió, por nada te matan, por un partido”, lamentó.

Luego, acerca de lo que sintió en la audiencia imputativa en la que le dieron prisión preventiva al único sospechoso que se entregó, Sergio dijo: “Cabrera estaba estudiando historia. Yo no le pude sacar los ojos de encima, no lo podía creer, no puedo entender como una persona puede tener tanto odio y violencia encima como para arrebatarle la vida a una chica de 32 años por tener una remera o pensar distinto”.

“Mi viejo la tiene impresa a mi hermana en una remera, no está más a su lado. Mis viejos perdieron a una hija, mi cuñado a su mujer, yo a una hermana. Cabrera va a pagar por lo que hizo”, aseguró.

Sergio, además, se mostró conforme con el avance de la investigación y manifestó: “Estamos contentos con el proceso judicial y agradecidos por el laburo del fiscal Ávila, está en cada detalle. Uno al desconocer el tema tiene desconfianza, pero él nos trasmitió tranquilidad. Estamos convencidos de que están haciendo lo mejor”.