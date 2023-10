Polémica por audios que prometen traslado gratis para votar a Massa el domingo

Se viralizaron audios donde a trabajadores santiagueños rurales, que residen en la provincia de Córdoba, se les ofrece colectivo y traslado gratis sólo si votan a Massa el domingo.

En el audio se la escucha a una mujer decir: “No sé con quien se anotaron ustedes, no sé si les dijeron que el partido peronista pone el colectivo para ir a votar a Massa, no es para votar a Milei o Patricia. No los llevamos para ir a votar a los otros candidatos, sólo a Massa”.

Y sigue: “Si no van a votar a Massa no los llevamos nosotros. Eso me dijeron a mí. Juntá a las chicas para votar a Massa, si no les gusta avisen para sacarlas de las listas”.

Al respecto, Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, señaló a Cadena 3 que el clientelismo “está instalado y naturalizado”.

“Siempre te lleva el que te pide votar a determinado candidato y mucha gente no sabe, por temas de educación, que te pueden llevar y en el cuarto oscuro hacer lo que quiera porque el voto es secreto, pero sí hay este tipo de prácticas electorales”, lamentó.

Manifestó que este caso es “más ético, que legal” porque “es difícil encontrar un delito en esto porque no hay una amenaza, nadie obliga a nadie”.

Y agregó: “Hay que encontrar el encuadre adecuado a este tipo de situaciones que tienen un claro objetivo electoral”. “¿De dónde salen esos fondos? ¿De dónde se sacaron y dónde tenían que ser aplicados? Siempre se aprovechan de situaciones de vulnerabilidad”, advirtió.

Entrevista de Miguel Clariá