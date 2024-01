Rossi: "No nos pararon porque no hicimos lo que hizo Milei en 45 días"

Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y excandidato a vicepresidente de la Nación, habló tras el paro general de la CGT contra Javier Milei y cuestionó al Presidente libertario.

“Uno tiene que alejarse para ver la magnitud de la movilización. Después el Gobierno iba a minimizarlo. Fue un hecho político trascendente. El Gobierno toma nota, pero intenta minimizarlo. Hay un sector que está en desacuerdo con las políticas que se buscan implementar. La gente está en desacuerdo con la devaluación, la ley ómnibus y el DNU”, analizó Rossi en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Antes no se hizo lo que hizo Milei en 45 días. No hicimos una ley ómnibus de más de 600 artículos ni una devaluación del 110 por ciento. Con Alberto hubo problemas, pero no hicimos lo que hizo Milei en 45 días”, insistió.

Críticas a las iniciativas

Sobre las ideas de Milei, Rossi cuestionó: “El decreto es inconstitucional, no hay un jurista que diga que es constitucional. Hay cuestiones que no son urgentes, hay tema que están por fuera del alcance de los decretos. Si el DNU llega a la Corte será declarado inconstitucional”.

“La ley ómnibus tiene una amplísima delegación de facultades y declaración de emergencia. Eso le da al Gobierno un poder discrecional enorme para tomar decisiones. Del Presidente hacia abajo, los funcionarios mostraron un nivel de agresión enorme. Extorsionan a gobernadores, diputados y senadores”, criticó.

“Nuestra posición es rechazar el DNU y la ley ómnibus. Milei fue elegido por el mismo pueblo que eligió a los diputados y los senadores. Y lo que menos hizo fue buscar consenso. Milei dijo que iba a hacer un ajuste, pero no que lo iba a pagar el pueblo. Dijo que era para la casta política, pero lo están pagando trabajadores y jubilados”, indicó.

Economía y violencia política

La crisis del país, para Rossi, se debe a la falta de dólares. “El déficit del comercio exterior es el motivo de la crisis económica, no el déficit fiscal. Esto paso en el 89 y en 2001, el problema es cuando no hay dólares. Hay que exportar más y acumular reservas en el Banco Central”, señaló.

“Salvo la recesión, no hay ninguna medida de Milei que sea antiinflacionaria. ¿Dónde está el plan? ¿En que la gente con compre, no coma? Es una anomalía de la historia que Caputo vuelva a ser ministro. Endeudó al país y viene a resolver algo, cuya gran parte de la génesis del problema es el él. El problema cíclico de Argentina es el faltante de dólares”, sostuvo.

Y agregó: “Hay que bajar la intensidad de las declaraciones políticas, y el primero que debe hacerlo es Milei. No comparto lo que dijo Pablo Moyano, pero Milei descalificó a periodistas, legisladores. Insulta a todo aquel que se le opone. El responsable de la exacerbación política es el Presidente, que ya no es un panelista de televisión. El vocero presidencial se dedica a extorsionar”.

Finalmente, consultado sobre la actualidad del expresidente Alberto Fernández, cerró: “No está mal que un expresidente tome distancia, pero sigue todo lo que sucede”.