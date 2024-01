Sindicalista: "No se vio en 4 años el apriete a trabajadores y gobernadores"

Tras el paro general de este miércoles, Claudio Girardi, secretario general de la CGT Santa Fe, analizó el impacto de la medida de fuerza.

“Si el gobierno de Milei no entendió la señal de un paro de mediodía ante el atropello del DNU y la ley ómnibus, me parece que se equivoca. El paro fue para que nos escuchen, no nos podemos sentar a ver esto”, indicó Girardi en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Están Scioli, Bullrich, el equipo de Menem, el de Macri, están todos. Y eso que decían que se iban a llevar puesta a la casta. Con los errores que tuvo Alberto, no estábamos en el fondo. Se puede estar peor”, aseveró.

Sobre la manifestación en Rosario, comentó: “Si fueron 80 mil personas en Rosario, fue masivo. La sociedad está trabajando y enceguecida con sus propios problemas. Para eso están los dirigentes. A la gente le hacen creer que hace falta tiempo, cuando saquen las leyes, el tiempo no existe más porque te sacan la posibilidad de protestar. ¿Cuál va a ser la imagen de la gente cuando compre los útiles escolares?”.

Y afirmó: “No se vio en cuatro años el apriete a jubilados, trabajadores y gobernadores. Si hay un tipo que es de la política histórica es Pichetto, y denunció el apriete a los gobernadores. Nunca vi algo así. Alberto Fernández se comió la herencia del pedido al FMI. Hubo dos años de pandemia”.

“Milei dijo que el costo lo iba a pagar la casta, y resulta que somos el 80 por ciento de la población. Los grandes empresarios duplicaron las ganancias. Discutimos eso, no que Alberto Fernández fue bueno. Y el presidente del partido está en España, soy autocrítico, pero eso fue hasta el 10 de diciembre”, concluyó.