Pullaro viaja a Estados Unidos a buscar dólares para obras

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se prepara para un viaje a Estados Unidos con el objetivo de asegurar un préstamo internacional de 1.150 millones de dólares. Esta suma, aprobada por la Legislatura provincial, busca acelerar el plan de obras de infraestructura vial y energética en la provincia.

El gobernador Pullaro habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y explicó: “Vamos a ir a reunirnos para ver las posibilidades que hay de conseguir esos 1.150 millones de dólares a una tasa determinada, que obviamente no la podemos adelantar porque si no nos van a ofrecer eso, la más baja posible”. Además, destacó que este financiamiento no cambiará el plan de obra, sino que permitirá adelantar los tiempos de ejecución.

El déficit de infraestructura en la provincia es significativo, y Pullaro anticipó que durante su gestión se invertirán alrededor de 5.000 millones de dólares, buscando alcanzar un total de 8.000 millones de dólares en necesidades de infraestructura. “Seguimos teniendo un déficit en la infraestructura de la provincia de Santa Fe muy importante”, añadió el gobernador.

La comitiva que viajará a Estados Unidos incluye a los ministros de Economía, Pablo Olivares, y de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini. Aunque no se confirmó la inclusión de otros miembros, se sabe que se llevarán a cabo reuniones con bancos y la Cámara Argentina Americana para discutir proyectos de inversión en la provincia.

Informe de Matías Arrieta.