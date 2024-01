Pullaro, tras su visita a Buenos Aires: "No habrá retenciones"

El gobernador de Santa Fe celebró que no haya nuevos gravámenes al sector productivo productivo, pero dijo que será por acción legislativa y no ejecutiva. Además, sostuvo: "No comparto el paro".

24/01/2024 | 08:16 Redacción Cadena 3 Rosario