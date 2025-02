Pullaro confirmó que irá a la Asamblea Legislativa

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, evaluó el funcionamiento del Gobierno nacional y puso el foco en las formas del presidente Javier Milei. A su vez, confirmó que estará presente en el acto que llevará adelante el jefe de Estado el próximo domingo.

Critica presidencial. "Yo creo que los errores que se han cometido durante todos estos años, debates ideológicos que parecían ser la única verdad revelada y que no había lugar para discutir o para pensar distinto, modelos que eran totalmente excluyentes, hicieron que en la Argentina surgió un liderazgo como el de Javier Milei, que es un liderazgo sumamente disruptivo y que está cambiando muchas cosas y que está dando una batalla cultural muy importante. Pero también creo que en algún momento va a haber un espacio en donde pueda haber mucho más diálogo entre la dirigencia política, mucho más respeto institucional y se pueda construir un proyecto muy fuerte de país que permita a la Argentina salir adelante".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sin aspiraciones presidenciales. "Yo como presidente no, no, no. La verdad que siento que me queda grande eso a mí. Yo estoy muy cómodo en el rol de gobernar la provincia de Santa Fe y siento que lo hago de esa manera".

Apertura de sesiones ordinarias. "Yo voy a ir, creo que más allá de las coincidencias o diferencias que uno pudiese tener con un presidente, es un marco institucional en donde la provincia, en este caso la provincia de Santa Fe, debe estar representada y la máxima autoridad tiene que estar con respeto, escuchando a la máxima autoridad de la República Argentina".

Temas económicos. "Mi expectativa, por supuesto, es que si sigue existiendo un control de la macroeconomía, si se siguen sosteniendo la tasa del riesgo país como está, la tasa de interés como está, la inflación como está, que en términos generales el último año estuvieron las tres a la baja, que pueda haber una inversión muy importante en infraestructura y en fortalecimiento del sistema productivo para poder generar empleo en la República Argentina".