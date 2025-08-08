Puccini destacó las obras en el aeropuerto: "Europa es un gran desafío"

El Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR) cerrará durante tres meses, desde el 20 de septiembre hasta el 18 de diciembre, para llevar a cabo una importante modernización de su pista. El ministro de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que esta obra es necesaria debido al estado de agotamiento de la pista actual, que es fundamental para la conectividad aérea del país.

“La intención es modernizar la pista del Aeropuerto Internacional de Rosario. Hoy es uno de los aeropuertos más importantes del país”, afirmó Puccini. La obra, que incluye la reconstrucción de la pista de 3.000 metros y sus extremos, se realiza tras un acuerdo con organismos nacionales que finalmente no se concretó. “Nos desayunamos que este convenio que habíamos firmado se rescindía”, destacó el ministro, añadiendo que el gobierno provincial decidió asumir el costo de la obra, que se dividirá en partes iguales entre la provincia y los organismos nacionales.

La modernización permitirá a los aviones de mayor capacidad aterrizar en Rosario. “Estamos en la categoría 1 y esto nos va a posibilitar estar en la categoría 3, lo que permitirá aterrizar aviones de hasta 300 pasajeros”, explicó Puccini. Además, se trabaja en la gestión de nuevos destinos, incluyendo conexiones directas a Europa, Paraguay y otros destinos en América Latina. “Europa es un gran desafío hace muchos años. Estamos intentando que eso se materialice y se logre”, comentó el ministro sobre la posibilidad de un vuelo directo a Madrid.

En cuanto a la alternativa para los vuelos durante el cierre del aeropuerto, Puccini mencionó que el aeropuerto de Sauce Viejo está disponible. “Nosotros ofrecemos el aeropuerto internacional de Sauce Viejo, que tiene capacidad y una pista prácticamente nueva”, afirmó. Sin embargo, la decisión final depende de las aerolíneas y de la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil).

La reconstrucción del aeropuerto también busca mejorar la conectividad logística, convirtiéndolo en un hub para la producción en la región. “Rosario necesita tener el aeropuerto del que estamos reconstruyendo”, subrayó Puccini, quien también se refirió a la importancia de la exportación simplificada para las empresas locales.

Finalmente, el ministro abordó la situación de la planta de General Motors en Alvear y su posible asociación con Hyundai. “Estamos expectantes. Nos hemos puesto a disposición de los directivos para cualquier situación que se necesite”, concluyó Puccini.

Entrevista de Hernán Funes.