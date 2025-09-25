Piden que Dlugovitzky vuelva a prisión por faltar a un curso de reeducación vial

La situación de Gastón Dlugovitzky, conductor condenado por el trágico accidente que costó la vida a Fabián Cragnolino en 2019, vuelve a estar en el centro de la atención pública. Dlugovitzky, quien fue sentenciado por manejar a 126 kilómetros por hora en la zona sur de Rosario, obtuvo este año la libertad condicional tras cumplir parte de su pena. Sin embargo, la fiscal ha solicitado la revocación de esta libertad debido a su incumplimiento de las condiciones impuestas: debía asistir a un curso de reeducación vial y se ausentó.

Matías Lanfranchi, director de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, explicó en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, que “cuando fue concedida la libertad condicional, Dlugovitzky debía cumplir con ciertas reglas de conducta que impone el Poder Judicial”, y destacó que “somos muy estrictos en el control porque entendemos que es un cumplimiento que tiene que realizar sí o sí”. Entre las condiciones, se encontraba la obligación de asistir a cursos de reeducación vial, los cuales Dlugovitzky no ha cumplido.

Lanfranchi agregó: “Nosotros generamos las herramientas para que las personas puedan cumplir con las reglas de conducta. No dejamos que la persona se la autogenere”. La falta de cumplimiento con estas normativas ha llevado a la fiscal a solicitar que Dlugovitzky regrese a prisión, un tema que será discutido en audiencia judicial este jueves ante la jueza Luciana Prunotto.

El director de la agencia enfatizó que “como Estado no podemos permitir que estas reglas de conducta no se cumplan” y que el incumplimiento ha sido informado al Poder Judicial. “Lo que él en su subjetividad entienda, cada uno sacará sus propias conclusiones”, concluyó Lanfranchi, dejando en manos de la justicia la decisión sobre el futuro de Dlugovitzky.

Entrevista de Hernán Funes.