Para Mayoraz, la reforma constitucional de Pullaro tiene el sello de "la casta"

Nicolás Mayoraz, diputado nacional de La Libertad Avanza y confirmado candidato a convencional constituyente en Santa Fe, habló de la reforma constitucional y criticó al gobernador Maximiliano Pullaro.

“Pullaro y los senadores están haciendo una pantomima de la Constitución. En una reforma, la ley que habilita la reforma no puede aportar el contenido. Hay una connivencia de la casta, dejaron fuera la discusión la unicameralidad. Al sacarlo a las apuradas no hubo discusión posible”, comenzó Mayoraz en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Establecieron un sistema de cotos de caza de senadores, que son los que tienen prebendas y fondos para campaña, de un modo no previsto y contra la Constitución. Y por la pelea de Pullaro y la Justicia dejaron fuera la posibilidad de que alguien del Poder Judicial sea convencional constituyente”, denunció.

Y apuntó contra el mandatario: “Esto es a instancias de una persona que quiere ser reelecta, no resolver los problemas de la gente, eso es ser casta. La ley que salió es eso, salió a las apuradas. Habrá en Rosario 60 listas a concejales y en paralelo una elección de convencionales constituyentes, es una forma grosera de hacer las cosas. Es la sociedad la que debe decidir”.

Análisis nacional

Mayoraz puso el foco en qué es casta y qué no lo es y defendió las incorporaciones al gobierno de Javier Milei. “El Gobierno no mira el pasado, si no la actitud. Si alguien cumple bien el mandato de Milei, bienvenido sea. El Presidente justamente combate la casta”, aseguró, y destacó el andar económico del país: “Tuvimos un crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno) contra todo pronóstico de opinadores y supuestos economistas, que decían que la economía no iba a arrancar”.

En cuanto a la labor parlamentaria, el legislador remarcó: “El balance legislativo es muy positivo. Asumimos y nos trataron de inexpertos. Martin Menem demostró capacidad de sobra para conducir la Cámara de Diputados. Un bloque de 39 diputados logrando las leyes que se lograron habla de la capacidad de los dirigentes”.

“El Presupuesto es la ley de leyes. No le podés torcer la mano al Presidente en su plan de gobierno. Pullaro dijo que si no le pagaban las deudas previsionales no aprobaba el Presupuesto. Es insólito, la deuda es de hace años. Sin embargo, jamás en la historia ningún gobernador puso como condición que se salde toda la deuda. Es gente que perdió el equilibrio que debe tener una discusión tan importante”, subrayó, y avisó: “En algún momento analizaremos eliminar la Ley de Aborto Legal”.