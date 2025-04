Melisa Piano: "Tomy estaba depresivo, gracias a Dios tengo los registros"

Melisa Piano, la mujer rosarina de 44 años acusada de matar a su pareja Tomás Saravalli y simular un suicidio, habló por primera vez tras recuperar la libertad por orden del camarista Javier Beltranone. “Soy incapaz de hacer una cosa así”, afirmó en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Piano, dedicada a la gastronomía en la zona de Tribunales, estuvo 52 días detenida. Fue imputada por homicidio doblemente calificado, aunque insiste en que Saravalli se quitó la vida en el departamento de Alvear y Montevideo. "Tomy estaba muy depresivo pero nunca lo quise escuchar. No le prestaba atención porque lo hacía después de una discusión. Siempre me decía que si me perdía, se mataba. Me escribía por WhatsApp y gracias a Dios tengo todos los registros. Me dio muchos indicios, lamentablemente nunca lo tomé en serio".

Sobre la madrugada del 25 de febrero, afirmó: "Discutimos. Me fui a dormir. Cuando me levanté para ir a trabajar, decido acercarme para saludarlo, ahí me doy cuenta que él no había ido a trabajar y dije «un día más que no va», porque Tomy venía así desde hacía una semana, y cuando me acerco a saludarlo y me pongo de frente, me doy cuenta que estaba muerto. Entré en estado de desesperación porque uno jamás está preparado para ver algo así".

/Inicio Código Embebido/

Sociedad Justicia. Liberaron a la mujer acusada de matar a su novio y simular un suicidio Se trata de Melisa Piano, por quien el camarista Javier Beltramone consideró que falta robustecer la prueba en su contra por la muerte de Tomás Saravalli, y que a la vez está asegurada su permanencia en el proceso.

/Fin Código Embebido/

Consultada sobre la vaina encontrada en el lugar, explicó: "La levanté del piso sin saber qué era y la tiré a la basura por inercia, para ordenar, porque nunca pensé, pero nunca lo pensé, que se trataba de un hecho semejante, y cuando (el fiscal) Ferlazzo me preguntó dónde estaba la vaina, le dije que yo la agarré, yo la tiré y yo le dije dónde estaba. No tengo nada que ocultar. Pensé que había armado una escena para llamarme la atención, como había hecho otras veces".

Consultada sobre el sonido de la detonación del arma, respondió: "No escuché un disparo, yo escuché un ruido y en mi cabeza dije «este pibe agarró un arma y le disparó a algo como para llamarme la atención». Todo el tiempo hacía cosas extremas para llamarme la atención después de una discusión para que yo vuelva a buscarlo. Sinceramente escuché ese ruido pero jamás lo relacioné con un tiro. Me quedé durmiendo y cuando me levanté al otro día, ahí lo vi".

También respondió sobre las dudas sobre la escena que planteó en las audiencias el fiscal Alejandro Ferlazzo: "Yo le entregué mi celular en la puerta del departamento, con la clave. Todo lo que dije se respalda en los chats, donde Tomy expresaba su deseo de quitarse la vida. Siempre estuve a disposición de la Justicia para todo, sinceramente no lo merecía, no merecía lo que pasé".

Respecto de su detención, Piano relató: "Fue el peor momento de mi vida. Dormíamos 40 mujeres a la intemperie, hubo días sin agua ni luz. Me contagié de dengue, no pude ir al entierro de mi pareja y no pude ver a mis hijas durante 50 días. Me destrozaron el alma".

En tanto, contó que volvió a su bar en la zona céntrica: "La gente me abraza llorando. Nadie entiende lo que pasó. Yo entiendo que el fiscal no me conoce, que la policía no me conoce, pero la gente me conoce sabe que soy incapaz de hacer una cosa así como la que me están imputando".

"Necesito que lleguen las pruebas. Hay pericias que hace dos meses y todavía no están, es una vergüenza, ni hablar de otros peritajes también, no está todavía el informe de la autopsia y hace dos meses, es una locura", agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Estoy esperando las pericias que van a demostrar la verdad. Ya hay un informe preliminar que indica que Tomás tenía pólvora en las manos y yo no. Sólo quiero que se sepa todo", agregó.

Finalmente, su abogada defensora Malena Corvalán señaló: "Trabajamos para que la causa avance y se esclarezca lo antes posible. Confiamos en que las pruebas confirmen lo que siempre sostuvimos", en relación a un hecho de suicidio.

Piano sigue imputada por homicidio doblemente calificado pero el juez Beltramone consideró que la prueba debe ser más sólida, mientras considera razonable la postura de la defensa. Por eso, y al considerar que no hay riesgo de fuga ni entorpecimiento, le otorgó la libertad.

Entrevista de Hernán Funes.