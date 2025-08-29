Lluvia, tormenta y viento: ¿Cuándo llega Santa Rosa a Rosario?

Se prevé un fin de semana con clima inestable en la región, con la posibilidad de la llegada de la famosa tormenta de Santa Rosa.

Jorge Giometti, del Sistema Alerta Temprana, brindó detalles sobre el pronóstico en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. Este viernes se presenta con cielos despejados, una mínima de 14 grados y una máxima que ronda los 26. Sin embargo, la humedad se mantiene alta, alcanzando el 90%, y se anticipan vientos moderados del noreste con ráfagas fuertes.

Para el sábado, se espera cielo cubierto y probabilidades de precipitaciones y tormentas aisladas de variada intensidad, algunas de ellas podrían ser puntualmente fuertes. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 22 grados, con humedad del 90% y vientos del este-noreste que rotarán al sur-sureste.

El domingo, la situación se complica con cielos cubiertos y una alta probabilidad de tormentas aisladas, algunas de las cuales pueden ser intensas. Giometti señaló que "algunas tormentas pueden tener acumulados de precipitaciones significativas, actividad eléctrica entre moderada e intensa, ráfagas fuertes y no se descarta la ocasional caída de granizo".

Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones climáticas, ya que "durante el domingo, por lo menos hasta la tarde del lunes, se concentrará gran parte de la actividad de tormentas", añadió Giometti. Además, se prevé un descenso de temperatura para el martes y miércoles, con lluvias aisladas.

La tormenta cruzará importantes áreas de la provincia, incluyendo partes de Buenos Aires y Santa Fe, desde Arrecifes y San Pedro hasta Rosario y Sunchales. Se insta a la ciudadanía a prepararse ante las posibles inclemencias del tiempo.

Informe de Juan Cruz Albergoli.