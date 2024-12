Lewandowski y la sesión del Senado: "Me quedan sospechas de si estaba preparado"

Marcelo Lewandowski, diputado nacional de Unión por la Patria, cuestionó el procedimiento que tuvo lugar en el Senado de la Nación este jueves, día en el que fue expulsado el senador Edgardo Kueider por ser hallado y detenido por llevar 200 mil dólares a Paraguay.

“Nos dijeron que a las 12 partía Milei. Después sorprendió que a mediados de tarde estuviera presente Villarruel, pero dijeron que mientras él estuviera en espacio aéreo ella no presidía. La votación fue a las 16 y estaba la vicepresidenta. Para muchos senadores resolvió la cuestión el pedido de desafuero de la jueza Arroyo Salgado. Acá hubo flagrancia”, indicó Lewandowski en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Si se había ido Milei del país y después volvió, me quedan sospechas de si no estaba preparado. Peo es un error parlamentario muy fuerte de la vicepresidenta. Esto ya ocurrió en otras oportunidades”, disparó.

Y planteó: “Me enteré que Yamil Santoro me abrió una causa porque votamos a Figueroa. Equiparan que alguien use a la Justicia como apéndice con uno que cruce la frontera con 200 mil dólares. El uso de la Justicia por la política complica. Yo hubiese dejado que Parrili se defienda, hubiera aclarado cuestiones. ¿Eso se saca ahora para embarrar la cancha o no se sabe desde hace tiempo?”.

Además, sobre Kueider, el santafesino señaló: “Hay que buscar cómo llegó, de dónde salió el dinero. Tuvo lugar preponderante en la votación de la Ley Bases y asuntos constitucionales. Sería bueno saber, lo agarraron en Ciudad del Este, no en Suiza, hay cosas muy raras. A uno no le gusta estar involucrado en esto. Para el común de la gente somos todos iguales. Remontar eso ante la sociedad es muy difícil”.

Por otra parte, consultado por la reforma constitucional en la provincia, contó: “Estamos trabajando. La Constitución no solo debe tener abogados constitucionalistas. Se hablará de salud, educación, jubilados, discapacidad, producción. Hay que tener especialistas en todos los temas. Que no esté hecha a medida de los que quieren reformar, sino de resolver los problemas de la gente”.