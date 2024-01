Jubilada sufrió robo del caño de agua y la pérdida no le permite vivir en paz

Una mujer de 72 años denunció el segundo hecho de robo de caños de agua en 20 días, con el agravante que el último, sucedido anoche a las 3 de la madrugada, no la deja descansar.

Ladrones pasaron por su vivienda de Alvear al 3500 y sustrajeron los caños que proveen de servicio al domicilio. El chorro quedó suelto y a presión, impactando contra el portón de ingreso de Stella Maris.

Le robaron el medidor de agua y el chorro impacta violentamente contra el portón de su vivienda: No puede dormir desde las tres de la mañana ??



?? El hecho ocurrió en Alvear al 3500. "Esto es indescriptible, no pude dormir más y me da miedo. Tengo 72 años" cuenta la dueña. pic.twitter.com/WrKHrj4Hwj