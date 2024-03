Habló el dueño del taxi incendiado: "No hubo nada raro, nunca recibí nada"

Este jueves por la noche incendiaron un taxi en Pasco al 5400. El vehículo estaba estacionado al momento del ataque. José, el dueño del auto, dijo que no recibió amenazas ni advertencias extrañas en las horas previas.

“No hubo nada raro, nunca recibí nada, me dijeron si había tenido un problema con alguien, pero jamás. No sé si fue al voleo, el auto estuvo todo el día parado”, comentó José en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“A la mañana fui a Gobernación a apoyar a los compañeros y volví a mi casa”, recordó, y lamentó: “Nadie del sindicato se acercó. Los primeros en llamarme fueron ustedes, nadie más”.