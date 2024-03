Incendiaron un taxi de forma intencional en la zona oeste de Rosario.

El incendio intencional de un vehículo que funciona como taxi se sumó a la serie de hechos que en las últimas horas han sumido a la ciudad de Rosario en un clima de conmoción.

En medio de la consternación por el ataque a balazos contra un colectivero que lo dejó gravemente herido, y el reciente asesinato de dos taxistas, un nuevo episodio aumentó la tensión en las calles: el incendio de un taxi que se encontraba estacionado en Pasco al 5400.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Según informes preliminares, no se reportaron heridos en el incidente, pero la clara intencionalidad detrás del acto enciende las alarmas en medio de una nueva la escalada de violencia en la ciudad.

“Estaba acá en la puerta de mi casa, hoy el auto no se movió todo el día por el tema del paro, cada vez que hay yo acato y no se trabaja. La vecina me llama, se estaba incendiando, fuego total. Después vinieron los bomberos y me dijeron que había rociado el vehículo con nafta, dos personas”, dijo el chofer del taxi, José, a Cadena 3 Rosario.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además, confirmó que el rociamiento fue con “una botella”. Y remató: “Me arruinaron, mal”.