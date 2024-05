Grupo Oroño suspende atención a OSDE: "Es en defensa del ecosistema médico"

Grupo Oroño anunció la suspensión del servicio de atención, en todos sus planes y en todas las instituciones que lo componen, de OSDE, a partir de “la decisión unilateral, de retrotraer el aumento oportunamente consensuado y otorgado en el mes de abril, correspondiente a aranceles de prestaciones médicas”. Este incremento era del 12 por ciento.

“Cuando aumentaron no trasladaron el 100 por ciento a los prestadores. Tienen un margen para operar y no ponerse en esta tesitura”, planteó el presidente de Grupo Oroño Nicolás Villavicencio en diálogo con Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario. En ese sentido, destacó que no le consta que otras instituciones hayan tomado la misma decisión: “No es fácil cortarle los servicios a un financiador como OSDE por lo que significa en el nivel de participación del mercado”.

“Parte de abordar esta medida es en defensa de todo el ecosistema médico. Los prestadores no podemos seguir perdiendo el precio de nuestros servicios con una inflación que existe, a pesar de que ha bajado sustancialmente”, atendió. Asimismo, dio a conocer que también cayeron beneficios fiscales que tenía el sector e impactan en el servicio de la salud.

“Hay una serie de atenciones que a pesar del cese de operaciones las vamos a seguir dando”, confirmó Villavicencio. Y ejemplificó: “Pacientes oncológicos, embarazos y discapacidades. Cirugías no encuadradas se cobrará como un particular y luego deberán pedir la restitución del dinero a OSDE”. “La atención se va a dar, acá la diferencia es quién lo paga. Si la cobertura o el afiliado luego lo solicite a la prepaga”, dijo.

En tanto, fuentes cercanas a OSDE informaron que continúan las negociaciones para asegurar el servicio y las prestaciones en Rosario, "aún en este contexto incierto de tarifas que atraviesa el sector". Agregaron que se trata de "un caso aislado" y que "la inmensa mayoría de los prestadores comprendieron la situación".