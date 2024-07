Los emprendimientos Damfield (sur de Funes, lindero al norte con la ruta provincial 34-S y la Autopista Rosario-Córdoba y al este del Barrio Kentucky) y La Reserva (camino rural continuación a calle Galindo, lindante a dos canales históricos y cerca de la reserva San Jorge) aparecieron en el centro de un conflicto por ser emplazados en terrenos inundables. A raíz de la situación, tomó intervención el Gobierno provincial.

Enrique Estévez, ministro de Ambiente de Santa Fe, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y profundizó: “El loteo de La Reserva no tiene un solo papel en el Estado. No es que algo se frenó o una cosa así. Damfield reclama por el segundo certificado y pidió un estudio al INA (Instituto Nacional del Agua), pero tramitó en tiempo récord los permisos. No pasó un mes entre que enviaron el expediente y recibieron la actualización”.

“Son actividades que se dan en el marco de la represa del arroyo Ludueña. En el año 80 un desborde inundó parte del oeste de Rosario. En ese momento se hizo la obra de la represa. Es un terraplén que tiene una desembocadura que da a Rosario, en zona de la Ruta 34-S. Fue pensado como drenaje. Allí está prohibido construir. El gobierno provincial en ese momento generó expropiaciones y limitaciones de uso de esos terrenos. El manejo de esa cuenca debe ser muy riguroso porque después existen problemas”, alertó.

E insistió: “Es ilegal (lo de Damfield). Sí tiene un proceso de autorización la parte deportiva, el loteo no. El municipio de Funes da autorización con la condición de que tengan certificados de los Ministerios de Obra Pública y Ambiente. Se les dio un certificado de hidráulica, por el que pedimos que se investigue a funcionarios anteriores. El certificado dos no se dio, es el de impacto ambiental. Para construir necesitás el estudio de impacto ambiental aprobado”.

Estévez dijo que con estos temas “hay que ser muy serios y alertar a la ciudadanía” porque se trata de “lotes no autorizados”. “Se pueden inundar barrios y la ciudad de Rosario –advirtió el exconcejal del Partido Socialista (PS)-. No es una avivada construir sin autorización, las consecuencias pueden costar vidas. Hay una represa, no se puede construir ni impermeabilizar”.

Funcionarios en la mira

El ministro de Ambiente dijo que en estos desarrollos “hubo descoordinación de distintas áreas del Estado” y planteó: “Por eso trabajamos en una mesa de entrada única. La EPE (Empresa Provincial de la Energía) es parte del estudio de impacto ambiental para dar factibilidad a determinados procesos. Hay problemas de gestión, los estudios demoran un tiempo. Trabajamos para acelerar y transparentar el proceso, pero eso no es excusa para avanzar en actividades que no son lícitas”.

“Hay loteos notificados por paralización de obra y readecuaciones. Es un tema serio que hay que tomar responsablemente con estudios técnicos muy precisos. Hace pocos meses vimos lo que sucedió en Brasil con inundaciones por falta de planificación en la utilización del suelo. Por eso estudiamos la cuenca del Ludueña aguas arriba. Necesitamos ver cuál es el grado de impermeabilización y cómo afecta aguas abajo. Los estudios reducirían en un 70 por ciento los conflictos”, aseguró.

Y cerró: “La Fiscalía del Estado puede iniciar acciones y hasta realizar denuncias penales con la provincia de Santa Fe como querellante. Hay que investigar también el dominio de los terrenos. Había tierras que fueron expropiadas. Potencialmente estamos en presencia de estafas”.