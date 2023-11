Lotean y venden ilegalmente terrenos linderos al Hospital Regional Sur

El “elefante blanco” en el que se convirtió el Hospital Regional Sur de Circunvalación y San Martín sumó un nuevo capítulo en las irregularidades que atraviesa. Al abandono de las obras sufrido en los últimos años se le incorporó esta semana que se están loteando de manera irregular los terrenos que se encuentran tras el inmueble.

Según informó el móvil de Cadena 3 Rosario, en el establecimiento “robaron las aberturas, y rompieron los vidrios”. En ese marco, indicó que el césped está crecido y hay aguas servidas por la zona.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

A esos problemas se le sumó en las últimas horas una denuncia del concejal del PRO Carlos Cardozo, quien alertó que se están loteando los terrenos y vendiendo con “cimientos” por 400.000 pesos.

“El mismo domingo que hice el reclamo me llamaron de la Gobernación y me dijeron que se ponían a trabajar. Estoy en contacto. Durante años no solo no se hizo nada para terminar el hospital y ahora está vandalizado”, reclamó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario.

Y añadió: “Expusimos el tema públicamente. El mismo domingo al mediodía nos pidieron toda la información. Ahora queremos ver que esto avance, que se desactive esa situación, que se rellenen los pozos y se devuelva el dinero a los que pagaron”.