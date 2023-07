Escándalo Batistuta: “Lo eligieron para tapar lo de Chaco”

Productores de establecimientos vecinos creen que hay una intención de perjudicar al exgoleador con la denuncia de supuesta explotación laboral, uno de ellos es Juan Capozzolo quien a Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario afirma que “sin dudas se necesitan escándalos para tapar otros escándalos”.

“Tratan de tapar lo de Chaco que es terrible y para hacer esto se lo tenes que tirar a Batistuta, que es de los productores el más conocido para que tenga presencia mediática”, dice Juan Capozzolo, un productor agropecuario de Reconquista, Santa Fe, vecino de Gabriel Batistuta. El exfutbolista se vio envuelto en una acusación de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) por presunta “explotación laboral”. Los productores de la zona afirman que el escándalo “tiene una connotación política”.

“La democracia en Argentina no existe, votar solamente no es democracia” insistió el productor agropecuario del norte santafesino quien afirmó que “en los últimos años no hubo inspecciones reales porque son organismos oficiales para juntar ñoquis”.

“Acá hay un ataque político, no solo por lo que el Bati representa para el agro. Estos están embarullando las cosas para las elecciones. Bati es un crítico del Gobierno y eso no lo pudieron revertir. No creo que él tiene mal al personal, porque nosotros tenemos reglamentadas hasta las casas”, defiende Capozzolo.