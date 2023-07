Sequía en Santa Fe: “Hay que bajar la presión impositiva”, dijo Costamagna

Santa Fe es la provincia con más solicitudes de emergencia o desastre agropecuario, son 14 mil de 21 emprendimientos agrícolas. La administración de Omar Perotti tiene el tema es estudio en la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria, presidida por el ministro de la Producción, Daniel Costamagna, que ya recomendó al Poder Ejecutivo prorrogar los beneficios impositivos de ayuda al sector.

En diálogo con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario el funcionario provincial dijo que “el daño por la sequía fue muy grande” y comentó que la propuesta de prorrogar la emergencia agropecuaria es “hasta marzo de 2024 y podría resolverse en los próximos días”.

Según dijo “una vez que se tenga el decreto se lo lleva a Nación para que lo refrende y desde allí comienzan a correr los días”.

Esta medida está pensada para generar un tiempo “para que luego de la producción agronómica le dé chance al productor para que pueda acomodar sus cuentas y su situación financiera”.

Dólar soja. “Hay versiones de un nuevo dólar soja, no es oficial. Lo que realmente vemos es que es difícil sostener a la situación agropecuaria con un desdoblamiento y la falta de competitividad. Los costos de producción aumentaron todos y cuando no hay producción no hay ingresos. El productor está entrando en una zona de riesgo y hay que volver a ver la cuestión impositiva”.

“Hay que darle tranquilidad al campo para que pueda tener más previsibilidad en una empresa a cielo abierto. Cuando le va mal al campo le va mal al interior y al comercio”, dijo.

“En el campo está empezando a ver un endeudamiento que va a traer problemas a cooperativas y proveedores de insumos”, dijo.

El campo argentino está perdiendo competitividad.

Para el ministro “se debe a la presión impositiva, por ejemplo, con el tema de retenciones” y alertó que “la capacidad ociosa del complejo sojero es del 60%”.