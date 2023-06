El campo y las PASO: "Un cierre de listas convulsionado como está el país"

AUDIO: Nicolás Pino: "El campo no es una olla a la cual rascar cuando se tiene hambre".

El sábado por la noche se cumplió el plazo para presentar precandidaturas en los distintos espacios para las elecciones PASO 2023 y para Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) fue “un cierre de listas convulsionado como está el país” en diálogo con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario.

Para el dirigente agropecuario ahora “empieza la carrera y el momento en que los candidatos tendrán que expresar lo que van a hacer y desde el sector estamos con expectativas”.

En cuento a la relación de Sergio Massa con el campo dijo que “es respetuosa y correcta”, pero advirtió que “tenemos que mantener un diálogo con las autoridades más allá de los resultados que en lo particular no me satisfacen”.

“El campo demanda y pide desde la oferta que le ofrece a la Argentina. Todos tenemos que cumplir con nuestro rol y el Estado le tiene que permitir a este sector desarrollarse”, sostuvo el titular de la SRA.

“A partir de esta decisión del ministro de economía los mercados mostraron satisfacción”, dijo Pino. “Esta lectura demuestra que los mercados en general esperan de Argentina a largo plazo posibilidades de producción tanto en agricultura como energía y minerales. El tema es ordenar la cancha para que podemos hacerlo. Veo que las expectativas son buenas”.

Al mismo tiempo el dirigente de la Mesa de Enlace dijo que “los candidatos van a tener que ser muy claros con los sectores del campo porque no es que vamos a acompañar con un sentimiento partidario, sino que vamos a exigir que sean claros”.

El campo no es una olla a la cual rascar cuando se tiene hambre.