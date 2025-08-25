El peor momento de la administración Milei

FOTO: El escándalo en Andís y su impacto en la administración de Javier Milei

Por Sergio Berensztein

La tranquilidad interna del gobierno se da a pesar de los comentarios y la acción política que rodean a este escándalo. En un contexto preelectoral, muchos actores buscan sacar provecho de la situación. Curiosamente, el escándalo surge en un momento en que se debate el proyecto de emergencia de discapacidad en la Cámara de Diputados.

El primer año de Milei fue positivo, con logros en inflación y recuperación económica. Sin embargo, desde enero, la situación se complica con declaraciones cuestionables del presidente y otros escándalos que afectan la percepción pública. La caída en la imagen del presidente y el índice de confianza del consumidor son alarmantes.

A pesar de la crisis, todos los gobiernos enfrentan escándalos y que la clave está en cómo reaccionan. La opinión pública muestra un alivio por la desinflación, pero también un malestar por la situación económica, lo que genera una mezcla de esperanza y decepción entre los votantes de Milei.

La situación electoral se torna incierta. Los analistas sugieren que los escándalos no suelen tener un gran impacto en los resultados, pero hay excepciones. La reacción del gobierno y su comunicación serán cruciales en los próximos días para evitar que este escándalo se convierta en una mancha permanente.

Aunque la situación es complicada, el gobierno podría salir adelante en las elecciones de octubre, dependiendo de cómo manejen la crisis. En Argentina, dos meses pueden ser una eternidad y la estrategia del gobierno será determinante para su futuro.