Definen si queda preso el jefe de la barra de RC: "Lo colocó el prófugo Gazzani"

En el Centro de Justicia Penal de Rosario, se reanudó la audiencia que define la situación legal de Lautaro Ghiselli, conocido como "Laucha", actual jefe de la barra brava de Rosario Central. Ghiselli está detenido desde hace un mes y cinco días, y el juez Fernando Sosa decide este miércoles si permanecerá en prisión preventiva.

La Fiscalía, representada por Luis Schiappa Pietra y Georgina Pairola, sostiene que Ghiselli forma parte de la banda "Los Menores", un grupo vinculado al asesinato de Andrés "Pillín" Bracamonte. Según las investigaciones, la organización criminal ha crecido en influencia y se asocia con delitos graves. "Lo que nosotros mostramos fueron evidencias tanto testimoniales como documentales que muestran cómo al señor Ghiselli lo colocó allí en ese rol de jefe de la barra", afirmó Schiappa Pietra en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Durante las audiencias, se presentaron pruebas que incluyen testimonios y mensajes de celulares que indican que Ghiselli fue designado como jefe de la barra por el líder de "Los Menores", Matías Gazzani, quien se encuentra prófugo. "Aquí nadie está criminalizando a una barra brava, estamos identificando una organización criminal", aclaró el fiscal.

El abogado defensor, Paul Krupnik, cuestionó la solidez de la acusación, afirmando que la Fiscalía está "floja de papeles". Y una chicana de Krupnik se coló en la audiencia. Para argumentar supuesta falta de pruebas, dijo que "en cualquier momento imputan a Di María". Sin embargo, Schiappa Pietra respondió que la evidencia presentada es contundente y que la organización criminal tiene un impacto significativo en la seguridad de la región.

"Es un disparate. No merece comentarios. Está además totalmente fuera de la prueba de lo que no se habla. No hay imputación contra Di María, el fútbol ni nada que se parezca. Nosotros estamos identificando, han cometido una serie de delitos y para nosotros tienen que terminar como estamos solicitando", indicó.

FOTO: Ángel Di María y una bandera canalla.

El fiscal concluyó que la situación es compleja y que la banda "Los Menores" ha establecido alianzas con otros grupos criminales, aumentando su poder en el ámbito delictivo. "Nosotros creemos que en estas audiencias quedó muy claro esa integración y muy clara cómo operaban y funcionan", concluyó Schiappa Pietra.

Entrevista de Hernán Funes.