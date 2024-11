De Pablo: "La salida del cepo para este Gobierno no es una prioridad"

Juan Carlos de Pablo, economista y consultor, se refirió a la situación económica del país tras la baja de la inflación que se conoció este martes.

En primera instancia, De Pablo, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, precisó: “Los periodos de euforia son peligrosos porque es donde más riesgo hay de meter la gamba. Decir que la gente todavía no se da cuenta de la mejora…pero al Poder Ejecutivo le digo lo contrario, cuando te la crees te pegás el golpazo”.

Y marcó: “Ante la caída del riesgo país afortunadamente aclararon que no la aprovecharán para aumentar la deuda neta. ¿Qué apuro hasta para sacar el cepo? El Gobierno dice que saldrá lo antes posible, y eso no dice nada. La salida del cepo para este gobierno no es una prioridad”.

Por otro lado, el economista alertó: “La preocupación es que la política económica es ‘no hay plata’ más Sturzenegger. La importación parece tener mejores abogados que la industria local. Que una empresa se funda por impuestos, Moyano, es una barbaridad”.

En tanto, se refirió a las inversiones y manifestó: “El grueso de las inversiones es de los argentinos, estar pendiente de quien viene…nadie compra una heladería para comer helado. El acto de inversión empieza por una visión, una calentura, después empiezan los análisis de datos. Hay tipos que ya están haciendo cosas y hay otros que están papando moscas”.

Consultado sobre el fortalecimiento de las reservas en dólares, De Pablo aseguró: “Si pensás flotar, no necesitás reservas. Si van a acumular reservas para sostener el tipo de cambio, no gracias”.