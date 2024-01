Crimen de Umma: "Hay jueces que interpretan que la víctima es el chorro"

El crimen de Umma, una nena de 9 años baleada en un intento de robo, generó conmoción. La hija del custodio de Patricia Bullrich recibió un disparo en la cabeza y murió. Fernando Soto, abogado penalista y miembro del Ministerio de Seguridad de la Nación, analizó el caso.

“Hay una escalada de delitos que revela muchas cosas. Hay una vulnerabilidad desatada de las víctimas. Venían de robar el auto con el que luego mataron a Umma. Usan los autos para robos rápidos y luego los abandonan”, describió Soto en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“Saben que la Policía no llega en el acto y muchas veces ni va. Hay zona liberada para los chorros. Actúan con soltura y desprecio absoluto por la vida”, remarcó, y agregó: “El Código Penal tiene 101 años. Y era más estricto que ahora. El reincidente no salía más. Hay jueces que interpretan que la víctima es el chorro y no el asaltado, que es la víctima real”.

En ese sentido, propuso “incorporar la reiterancia” para considerar los antecedentes delictivos de las personas que no tienen condena.

Por otro lado, sobre la inseguridad en Buenos Aires, manifestó: “No veo política de Seguridad clara en Buenos Aires. El 80 por ciento de los delitos están ahí, tiene el grueso de los problemas. Las cárceles no alcanzan para contener a los detenidos. Eso se paga todos los días, cuando los vecinos salen a la calle. No vi las condolencias de Kicillof. Habla de la convocatoria a la huelga, pero por este caso…”.