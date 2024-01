/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Rosario Padre Castricone, sobre el crimen de Chaparrito: "El Estado se borra" Audio

/Fin Código Embebido/

Claudio Castricone, obispo auxiliar en Orán (Salta), referente histórico y párroco del barrio Tablada, contó experiencias vinculadas a la historia familiar de Chaparrito, el chico de 17 años asesinado este pasado fin de semana.

“La preocupación de las maestras del jardín y la escuela del barrio estaban. El Estado socioeducativo cómo no estuvo más presente, por qué no se invierte más en esto. Chaparrito ya murió, pero en muchos barrios hay más como él, y van a terminar igual si el Estado no interviene de forma más eficiente”, comenzó Castricone en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“La mamá de Chaparrito es discapacitada mental, fue violada. Por qué a ese chico no se lo dio en adopción, el Estado no estuvo presente ahí. La tía lo llevó por el mal camino. Ella quedó embarazada y al chico se lo sacaron cuando nació. Me parece bien. Vivía en una situación deplorable”, indicó.

“Depende de la contención de la sociedad. Chicos sin padres, escuela, club, iglesia, ese chico va a elegir la venta de drogas o el sicariato. Pero si tenés contención es más difícil que opten por ese camino”, agregó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Sobre la muerte de Chaparrito, el padre dijo que le “partió el alma”, y sostuvo: “Los sobrinos de Chaparrito iban a un centro de niñez de una comunidad religiosa. Una vez fueron con heridas en los pies y pensamos que eran mordeduras de ratones. Fuimos a su casa, había ropa sucia, el baño lleno de excremento, cables sueltos tocando el techo de chapa. Desarrollo Social en vez de solucionar el tema nos dio plata para arreglar esa casa. Si eso es presencia del Estado…el Estado se borra y les tira la pelota a otros. No están cerca de la gente, no caminan los barrios, solo van a hacer informecitos”.

Y propuso: “Las escuelas no deben cerrar en verano, que haya actividad. Los barrios funcionan de noche y los fines de semana. Comienza a la tardecita y termina a la madrugada. El Estado ahí no está”.