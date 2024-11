Crimen de Bracamonte: ¿Qué se sabe hasta ahora del brutal asesinato?

Este lunes, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, funcionarios de Seguridad provincial y nacional y de la Fiscalía brindaron una conferencia de prensa y dieron precisiones sobre lo que se sabe hasta el momento del asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte y su ladero Daniel “Rana” Attardo, jefe y mano derecha de la barrabrava de Rosario Central, respectivamente.

Confirmaron que hubo tres atacantes, 11 disparos y que el alumbrado público de la zona del crimen no funcionó al momento de la emboscada. Revelaron que el club no tiene registros fílmicos del momento y pusieron el foco en las actividades criminales de “Pillín” por fuera del paravalanchas.

Las declaraciones de todos los funcionarios

Matías Merlos, interventor de la Fiscalía Regional:

“Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) desde el domingo conformamos un equipo de trabajo integrado por los doctores Alejandro Ferlazzo, Georgina Parola y luis Schiappa Pietra para investigar el homicidio de Bracamonte y su ladero Attardo. Esto viene relacionado a otras investigaciones como la tentativa de homicidio después del clásico, la balacera en su domicilio y atentados anteriores en la escuela a la que iba la hija de Bracamonte.

Queremos ser mesurados e ir trabajando en tener una respuesta lo más rápida posible. Estamos en los primeros pasos de la investigación. Queremos determinar quiénes fueron los autores y qué los llevó a cometer este hecho”.

Alejandro Ferlazzo, fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos

“No hay detenidos. El hecho fue a las 21.43 afuera de la cancha de Central. Ocurrió en una camioneta en la que circulaban Bracamonte y Attardo. Estamos tratando de precisarlo, pero fueron embestidos por al menos tres personas. Fueron múltiples los disparos, más de 11. Cinco impactos en cada uno de los cuerpos, más un roce en uno. Trabajamos en la escena recopilando lo registrado en cámaras de seguridad. Tenemos por lo menos tres atacantes.

La hipótesis es que hubo múltiples conflictos. La situación de Bracamonte excede el manejo de la hinchada de Central, esto se extiende a otros negocios ilícitos. Lo concreto es que tuvo dos intentos de homicidio muy recientes.

Había dos cuadras sin luz. El alumbrado público se inició a las 20, el día anterior tuvo luz ese sector. El día del partido volvió cerca de las 12.50. Pudo ser un desperfecto normal, pero no descartamos ninguna hipótesis. Las cámaras del lugar sí funcionaron. Desde el club confirmaron que ellos no tienen registros fílmicos.

Hay muchísimos testigos presenciales, es una zona poblada de gente. Llamamos a la colaboración, circularon muchos audios. Queremos precisar cuestiones propias de la mecánica del hecho. No sabemos si los atacantes estaban en moto, pero el ataque fue caminando. El arma usada fue calibre 9 milímetros. El material balístico hallado corresponde a una sola arma, pero pudo haber más tiradores”.

Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe

“Es un hecho llamativo y preocupante. Desde el sábado estamos en contacto con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Se puso a disposición la secretaria de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, que vino este domingo con todo su equipo a tener una reunión de trabajo en la Central OJO. Se está formando un requipo para trabajar en este fenómeno.

No hay que minimizar el hecho ni sus implicancias. Desde el principio se trabajó en el despliegue policial conjunto. Vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que este hecho sea utilizado para instalar un regreso al pasado de Rosario. Vamos a cuidar al máximo lo logrado en estos 11 meses para que los rosarinos puedan seguir viviendo tranquilos.

Los refuerzos policiales en espectáculos masivos se dan a partir de un sistema de postas al ingreso y al egreso, eso no implica reforzar una cuadra en particular. No es costumbre apostar policías para supervisar cada metro, no es lo adecuado. Hay otras situaciones que se tendrán que esclarecer.

Bracamonte estaba con muy pocas medidas de autopreservación, repitiendo sus rutinas pese a que tenía prohibición de ingreso al estadio. Policialmente el hecho no pudo haberse prevenido. Queremos evitar especulaciones sobre un rebrote de violencia. Las hipótesis corren por cuenta de la Fiscalía, no se puede descartar ninguna. Son hechos disruptivos que producen conmoción”.

Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de la Nación

“Se conformó una mesa de trabajo específico. Hay un marco de colaboración que realizamos ya en estos 11 meses. Para nosotros esto es reforzar lo que se viene haciendo en el Plan Bandera. Si es necesario se incrementará la cantidad de efectivos. Sí ampliamos zonas y patrullajes desde el sábado a la noche.

No vemos un recrudecimiento de la violencia, buscamos garantizar la prevención. No queremos bajar los brazos ni sacrificar los esfuerzos hechos hasta acá. Desde Nación planteamos la Ley Antimafias para abordar el crimen organizado”.