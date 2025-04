Conducía por Circunvalación a contramano y chocó de frente contra otro auto

Un siniestro vial se produjo en la zona de Circunvalación y Avenida del Rosario, en el Acceso Sur. Un auto que venía a contramano impactó contra otro. Todos los ocupantes de los vehículos fueron trasladados a hospitales.

Una oyente de Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, había alertado sobre un Toyota Etios color blanco circulando en la dirección incorrecta sobre Circunvalación, a la altura de Ovidio Lagos. Se presume que el mismo vehículo fue el que impactó contra un Volkswagen Golf color negro en el acceso sur, por lo que circuló cientos de metros a contramano, sin impedimento alguno.

Uno de los ocupantes del auto que circulaba correctamente afirmó que la mujer del Etios "no estaba en sus cabales". "Nos podría haber matado una persona que no está apta para familiar. Llamó un familiar y dijo que estaba con tratamiento psiquiátrico", indicó.

"Éramos cinco, íbamos todos con cinturón de seguridad y estábamos yendo a Córdoba. Estamos todos bien. No solo venía en contramano si no a alta velocidad. La policía recibió la alerta a la altura de Oroño pero no la podían alcanzar", agregó.

El móvil radial constató que algunos de los accidentados fueron trasladados a efectores. La conductora del Etios, que vendría de Buenos Aires junto a un perro, fue llevada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) en una ambulancia del SIES (Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias). Su diagnóstico inicial es traumatismo de cráneo. Además, una ambulancia privada se encargó de los traslados de tres ocupantes del Volkswagen.

Informe de Juan Cruz Albergoli.