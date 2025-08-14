Condenados por matar a un yaguareté: "Se sacaron selfies y subieron a las redes"

Un fallo histórico en Formosa condena a cuatro cazadores por la muerte de un yaguareté, un animal considerado Monumento Natural Nacional. El juez Pablo Morán, a cargo del Juzgado Federal N°1, destaca la importancia del yaguareté para el ecosistema argentino, afirmando que su existencia indica un ecosistema sano. “La desaparición del yaguareté implica que toda esta zona, hasta el Tigre del Gran Buenos Aires, pierde su equilibrio ecológico”, explicó Morán en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

La sentencia marca un hito en la lucha contra la caza ilegal en el país. Morán aclaró que esta es la primera vez que se lleva a juicio un caso de este tipo en 20 años, resaltando que “matar un Monumento Natural Nacional no solo es un delito, sino que también es un delito federal”. Los cazadores, que se encontraban en Canibarreta, Formosa, usaron armas y perros para cazar al yaguareté, dejando evidencia de su crimen en redes sociales.

El juez señaló que “se sacaron selfies, filmaron videos y los subieron a las redes”, lo que permitió a las autoridades iniciar una investigación. A pesar de que los acusados alegaron desconocimiento sobre la ilegalidad de sus acciones, la contundencia de las pruebas llevó a que tres de ellos recibieran penas de prisión efectiva, mientras que uno más obtuvo una condena de dos años de prisión de cumplimiento suspenso.

La abogada de los cazadores argumentó que eran pobladores humildes que no sabían que estaban cometiendo un delito. Sin embargo, Morán subrayó que “la caza del yaguareté no es un comportamiento natural para el animal”, refiriéndose a la defensa que intentaron presentar los acusados. “El yaguareté no anda matando gente”, aclaró el juez, enfatizando la importancia de la educación sobre la conservación de la fauna.

Organizaciones como la Red Yaguareté celebran esta condena como un paso significativo en la protección de la especie, aunque lamentan que no se haya llegado a los financistas detrás de la caza. “Lo que necesitamos es seguir avanzando contra aquellos que hacen los desmontes ilegales, que destruyen el hábitat y matan a muchas especies”, concluyó el juez Morán.

Los condenados, que ya se encontraban detenidos, continuarán en prisión mientras se espera que la justicia avance en otras investigaciones relacionadas con la caza y la destrucción del medio ambiente en la región.

Entrevista de Hernán Funes.