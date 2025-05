Cómo serán los nuevos controles y test antidoping que harán a los policías

La provincia de Santa Fe implementará controles para policías y penitenciarios con el objetivo de detectar conductas o relaciones que puedan afectar su desempeño. Esta medida surge tras la detención de una suboficial de 21 años que filtró información desde el 911 a su novio preso. "Una mujer policía tenía un vínculo más fuerte con su novio que con la fuerza", afirmó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni.

Además, se introducirá un test antidoping sorpresivo para todo el personal del Ministerio de Seguridad, incluyendo al propio ministro. Cococcioni, en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, comentó: "El consumo es una actividad transversal en la sociedad. Un policía que consume habitualmente estupefacientes interactúa con delincuentes, lo que compromete el correcto desempeño de su función".

El ministro también aseguró que se someterá a los mismos controles: "Si no me lo hago yo, no le puedo exigir a mis propios funcionarios políticos que se lo hagan. Es una cuestión de ejemplaridad". Este test será aleatorio y se realizará con poca antelación.

En relación a las relaciones peligrosas, Cococcioni destacó que el Estado tiene la responsabilidad de evaluar si una persona con vínculos con alguien involucrado en actividades criminales puede desempeñar su función de manera adecuada. "No es un delito ser familiar de un preso, pero tengo derecho a saber si la persona que pongo en determinada función tiene una vinculación que podría comprometer su desempeño", explicó.

El ministro también abordó la preocupación por el origen de los fondos que circulan en la economía. "Hoy hay un conjunto de riesgos asociados a la circulación financiera que se ven agravados. El problema de la circulación de activos que financian actividades criminales existe", afirmó, indicando que se acelerarán medidas para controlar esta situación.

En cuanto a la infraestructura penitenciaria, Cococcioni anunció que en aproximadamente dos semanas las comisarías de Rosario quedarán sin presos, gracias a la inauguración del nuevo Centro Penitenciario de 27 de Febrero. "Con este plan de obras, habrá más plazas carcelarias que los presos que va a haber", aseguró.

Finalmente, el ministro confirmó que se enviarán pliegos para nuevos defensores públicos en la provincia. "Vamos a cubrir algunas vacantes, pero probablemente no todas", concluyó Cococcioni.

Entrevista de Hernán Funes.