Carlos Molfino del Colegio del Sol: "Nos roban la ciudad y nos afanaron la paz"

Instituciones privadas que decidieron abrir este martes sus puertas y dar clases, en medio de un paro de docentes públicos y privados, emitieron un comunicado con la decisión. “Ratificamos que nuestro compromiso es con la educación y por ende con todo el alumnado en las aulas. Repudiamos fervientemente los hechos de violencia acontecidos en Rosario, y creemos que la mejor forma de cuidar a nuestros alumnos es con la educación y por lo tanto nos manifestamos manteniendo las aulas abiertas”, expresaron los establecimientos educativos como Colegio Alemán Goethe, San Bartolomé, Colegio Español, San Patricio, Los Arroyos, Mirasoles, Colegio Montessori, Colegio del Sol y Sol de Funes en un comunicado.

Entre ellos, Carlos Molfino es el representante legal del Colegio del Sol ubicado en Avenida Francia 1037 de la ciudad de Rosario y en diálogo con Radioinforme 3 de Cadena 3 Rosario brindó su mirada sobre la inseguridad a la que están expuestas las escuelas rosarinas y el paro que llevaron a cabo docentes públicos y privados y dijo:

Si la solución fuese parar, haríamos paro por tiempo indeterminado.

El reconocido ex periodista deportivo dijo que “el tema tiene una complejidad y cantidad de aristas y opiniones como ojos que miran, nadie tiene la verdad y hay matices en tomar posturas”.

Contó que el grupo de colegios entre los que se encuentra a quien representa tuvieron “una reunión con el ministro de seguridad y autoridades policiales, pero en esta oportunidad tomamos esta postura de no parar porque creímos que era prudente manifestarnos en adhesión al tema, pero con los chicos en el aula”.

“Estamos en carne viva, cada balacera ya sea en escuelas, comercios o extorsiones tienen una significación dolorosa y el cuadro de situación se agrava”, dijo Molfino.

Nadie sabe qué hacer con quién, dónde y cuándo.

“Estamos encarando el tema educando, concientizándo lo que significa salir a la calle para venir a la escuela, respetamos todo lo otro que se hizo y se hace, es un disenso sobre un tema que a fuerza de ser sincero cuesta ser optimista y sin solución en lo inmediato”, dijo.

“Estamos huérfanos todos los ciudadanos, es una anomia social y existe una falta de ocupación de la autoridad del centro del ring, que están para eso. Alrededor nos amuchamos, retrocedemos, avanzamos”, dijo Carlos Molfino.

“Tengo amigos íntimos y compañeros que van a la marcha, pero nos preguntamos qué soluciona el paro, y observamos que no es un mecanismo que cambie la realidad”, comentó.

"Rosario no tenía balaceras"

“Yo vengo del periodismo, ejercí la profesión cuarenta años. Es como que nos corren el arco permanentemente, Rosario no tenía balaceras y sí roles definidos entre las autoridades y su campo de acción con derechos y obligaciones. Un colega español me dijo que un ciudadano es una persona apta para vivir en ciudadanía y hoy ya no está apto para vivir así porque estamos a la deriva”, analiza el representante legal del Colegio del Sol.

“Veo un montón de voluntad del Ministro de Seguridad, pero dice que los recursos son finitos. ‘Vamos a ver si hay más patrullaje’ y a todos les dice lo mismo”, indicó.

Problemas con gremios. “No creo que tengamos problemas con los docentes o los gremios. No soy amigo de Martín Lucero (de Sadop), pero me consta de sus buenas intenciones. Ningún problema es peor que la realidad que es que nos están matando”, dijo Molfino.

No encontramos una representación, ojalá tengamos un camino y nos podamos convencer que parar no es la solución.

Tenemos gente en la puerta del colegio en donde quieren robarle autos a los padres a las 7 de la mañana.

Nos robaron la ciudad y nos afanaron la paz, Rosario es extraordinaria.

Llevamos la cuenta de los muertos en la ciudad y esto es muy triste.