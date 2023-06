Está en situación de calle y regresó a la escuela, ahora quiere trabajar

Una historia particular se está viviendo en Barrio Cura, allí se encuentra la Escuela Primaria Común Nocturna Nº30 Ricardo Rojas, ubicada en Rodríguez y Virasoro. Debajo de unas escaleras que dan a la calle ser refugiaba todas las noches, desde hace un mes, Eduardo, un hombre de 39 años en situación de calle.

“Llegó y se instaló en la parte de abajo de la escalera de la escuela que está en planta alta, una vecina me dijo que era una persona respetuosa y entonces le dije a ella que le comentara que lo esperábamos a las 18.30 horas en la escuela para hablar con él”, cuenta María Eugenia, una de las docentes del establecimiento educativo quien reveló que al otro día “a las 18.15 ya estaba paradito en la puerta”.

Según cuenta, “charlamos y nos dijo que le gustaría mucho terminar la escuela, quería aprender, estudiar y progresar y a partir de ahí está con nosotros estudiando”.

De esta manera la docente cuenta que empezaron a tramitar la partida de nacimiento, un DNI, gente de Desarrollo Social lo visitó y ahora comentó que “estamos tratando de conseguirle un refugio”.

María Eugenia cuenta que Eduardo “esta alfabetizado y lee perfectamente; solo que tuvo problemas de vida que lo dejaron en situación de calle”.

A partir de esto “la gente del barrio empezó a charlar con él cuando vieron que era una persona confiable, sus compañeros vienen a charlar para que pase su tiempo, y en la noche de este lunes uno de ellos lo llevó a su casa para que pase la noche” y ahora Isidoro y Mirta lo están refugiando.

“En la escuela lo esperamos siempre, a veces llega con facturas que los vecinos le dan y las comparte”, cuenta la docente.

Eduardo: “Quiero un trabajo y seguir adelante”

“En mi infancia sufrí mucho y ahora ya llevo como un año en situación de calle. Cuando yo tenía trabajo aportaba, pero cuando me quedé sin trabajo me tuve que alejar de mi familia, para no hacerles pasar mala sangre”, cuenta Eduardo.

“Estuve mucho tiempo en la droga y detenido, luego de todo eso me puse a recapacitar ahora que estoy en la calle y con la mano que me están dando pude dejar todo. Me gusta la escuela y quiero seguir ahí”, dijo.

El hombre contó que “vivía en Barrio Moreno y luego en Tío Rolo cuando discutí con mi cuñada y vine caminando y me quedé ahí en la parte baja de la escuela, conocí a la vecina le pedí una escoba y empecé a barrer y después me dijeron que podía ir a la escuela”, relató.

“Tengo dos hijos, una nena que crie y el otro que es de mi sangre. La madre me pide plata y no puedo darles y me hizo una restricción y si vuelvo me dijo que me saca con la policía”, contó Eduardo.

Eduardo relató que estuvo en el Parque Independencia pero que le pegaron en el Rosedal, “tengo heridas en la cabeza y presión por todo esto, debería tomar medicamentos”, cuenta.

A los políticos le diría que no haya tanta división y que cuiden a la gente como yo que se muere de frío en la calle.

“Necesito un trabajo, se hacer chapería y pintura, albañilería, vendí flores en la calle. Quiero seguir adelante y tener un techo”, finalizó Eduardo.