Córdoba: las personas en situación de calle se duplicaron en un año

La crisis económica golpea a vastos sectores de la sociedad, pero, sobre todo, a los más vulnerables. Es el caso concreto de las personas que viven en la calle y no tienen una vivienda para refugiarse de las bajas temperaturas.

Según datos de la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba, las personas en situación de calle en la ciudad pasaron de 73 a 153, en tan sólo un año.

“Básicamente, todo tiene que ver con la crisis económica, pero también hay muchos problemas de consumo, muchas personas que vienen de otras provincias a probar suerte en Córdoba y después se encuentran en esta situación", explicó a Cadena 3 Eugenia Pomazan, subsecretaria de planificación y gestión.de la secretaría.

En ese sentido, aclaró que desde la gestión municipal existe un programa especial denominado "Operativo Frío", que busca reducir esta problemática y que tiene como objetivo principal el alojamiento de manera voluntaria.

"Funciona con un alojamiento que es más o menos de tres días a un mes. Ahora, con el frío, se extiende hasta que el frío se termine. Se trabaja todo lo que tenga que ver con sus condiciones de salud, programas de adicciones y alimentación controlada por nutricionistas", aseveró.

"Este año tenemos un registro con 153 personas que no se quieren alojar o que no podemos alojarlos por distintos motivos. Aun así, con estas temperaturas que está haciendo, se trata de hablar con estas personas para que no corran riesgo su salud", cerró.

Operativo Frío

El programa contempla un equipo de abordaje de emergencias, encargado de receptar las demandas que los vecinos envían al WhatsApp +54 9 351 595 0589, o personalmente de lunes a viernes de 8 a 20 en la secretaria de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia en calle 27 de abril 784.

Luego de ese horario, sábados y domingos permanecen activas las guardias y se receptan avisos tanto en WhatsApp como en los teléfonos de Defensa Civil, del 103 a al 108.

Una vez recibida la alerta, los profesionales del equipo se dirigen al lugar referido a los fines de brindar asistencia inmediata y específica para cada caso.

Informe de Alejandro Bustos.