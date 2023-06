AUDIO: Lucero, sobre el paro: "Esto no tuvo antecedentes ni en Colombia o México"

Martín Lucero, secretario general de Sadop (Sindicato Argentino de Docentes Privados), analizó los motivos que los llevaron a anunciar un paro para este martes, a raíz de reiterados ataques violentos en escuelas.

“Es un tema que superó ampliamente a la escuela, que es un catalizador de esta modalidad para generar terror en la sociedad. Cuando balean una escuela, ahí adentro uno tiene lo más importante de cada familia: nuestros hijos, nietos, sobrinos”, evaluó Lucero en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Y afirmó: “Esto no tuvo antecedentes ni en Colombia o México. En la jornada de mañana también llamamos a la reflexión a todos”.

Consultado por los motivos del paro, explicó: “Es una medida de fuerza especial. Esto tiene por objeto visibilizar la preocupación de muchas familias. El viernes tuvimos cerrada una escuela en Las Flores. A la tarde una mamá guardaba una mochila en el auto en Fisherton y la molieron a golpes para robarle. Y luego una amenaza en zona oeste. Eso es terrible. ¿Cómo se sigue así? Cuando pase algo más grave, ¿en qué lugar nos paramos?”.

“El paro no va a solucionar nada. Acá el problema es que la gente tenga miedo de llevar a los chicos a la escuela. Esta es una forma de llamar la atención. Esto no es un plan de lucha. La mayoría de las escuelas baleadas no quisieron cerrar. Pero llega un punto en el que hay que ver si el Estado está trabajando en la solución”, indicó.

A su vez, agregó: “¿Qué pasaría si cerramos las escuelas porque les regalamos el territorio a los narcos? El paro no es la solución, pero en algún momento hay que expresar esto”.