ATE denuncia despidos y operaciones: "No nos van a disciplinar a palazos"

ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) anunció un paro para reclamar por los despidos y las cesantías que materializó el Gobierno nacional en los últimos meses. Ante eso, Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, dijo que la pérdida de empleos estatales se traduce en “una pérdida de derechos para la ciudadanía”. A su vez, denunció que “los servicios de inteligencia les filtran información a los periodistas”.

“De diciembre hasta ahora despidieron a más de 20 mil personas. Y hubo más de 2300 cesantías que contabilizamos este fin de semana. Eso se traduce en una pérdida de derechos para la ciudadanía. Destruir un puesto de trabajo en el Estado es que se pierda un derecho”, afirmó Aguiar en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Sobre el no acompañamiento de UPC (Unión del Personal Civil de la Nación) a la medida, comentó: “No son tiempos para que se produzca la mínima fractura en el movimiento obrero. Los dirigentes no pagan, sí los trabajadores. Lanzar un plan de lucha no es presentar un amparo en la Justicia, menos con esta Justicia subordinada a la política, con jueves que antes de decidir llaman a la Casa Rosada”.

Aguiar dijo que no los van a disciplinar “a palazos” y avisó: “Con represión no se garantiza la paz social. Hay que tener políticas a favor del pueblo y no palos y gases. Hay un proceso de estigmatización y desprestigio del empleo público para legitimar este ajuste”.

Asimismo, admitió: “Pero debemos tener una autocrítica. Si en las elecciones triunfo alguien que dijo que iba a destruir al Estado, este Estado se alejó de las respuestas que necesita la gente. Hay que discutir la modernización del estado. Pero el Gobierno quiere que cuatro o cinco vivos aprovechen para hacer sus negocios”.

“Yo le hice paros a todos los presidentes. En este sindicato hacemos lo que dice la gente, no conducimos mandando, lo hacemos obedeciendo a la gente. El Gobierno no pudo probar en un solo caso que había una persona cobrando sin trabajar. Y tenemos una guillotina sobre la cabeza porque suspenden contratos y renuevan cada 3 meses”, agregó.

Por otro lado, habló de presuntas operaciones y denunció: “Feimann (Eduardo, conductor de Radio Mitre y La Nación +) en X publicó un comunicado falso, que nos hacía aparecer como golpistas. Los servicios de inteligencia están actuando y les filtran información a los periodistas. Parece que estamos molestando al poder, y esa es nuestra función”.