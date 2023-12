/Inicio Código Embebido/

Radioinforme 3 Rosario Arroyo, sobre las medidas de Milei: "Es un abuso absoluto del DNU" Audio

El presidente Javier Milei hizo una cadena nacional y anunció cambios y derogaciones de leyes mediante la figura del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Para Daniel Arroyo, exministro de Desarrollo Social y referente de Unión por la Patria, este uso de la figura del DNU es abusivo.

“Tomó una decisión brutal, modificar 300 leyes por DNU. Es de muy dudosa constitucionalidad, siendo liviano. No puede modificar y sacar a cuenta de necesidad y urgencia en cuestiones estructurales. No hay necesidad ni urgencia para discutir si los clubes deben o no ser sociedades anónimas. Es un abuso absoluto del DNU”, afirmó Arroyo en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

“El Estado se corre y deja de regular todo, vamos a un esquema de todo al mercado a lo bestia. Yo creo en el equilibrio, se necesita más mercado y hay que achicar el Estado, pero esto es a lo bestia…vamos a una sociedad que excluirá a dos tercios”, lamentó.

Y profundizó su análisis. “Es un gobierno legítimo que ganó en todas las franjas. La sociedad se cansó de la inflación y la vida cotidiana. Pero eso no da derecho a pasar por arriba la ley, la Justicia y el Poder Legislativo, como si solo existiera el Poder Ejecutivo y los ministros. Hay una sociedad cansada del peronismo –admitió el exfuncionario-, pero hay reglas, no se puede hacer cualquier cosa con un decreto de necesidad y urgencia. Debe enviar los proyectos de ley y discutirlos en el Congreso. Aspiro a que prime la racionalidad”.

Planes y protestas

Sobre las últimas medidas de regulación de las protestas, Arroyo expresó: “El derecho a la protesta es muy claro en Argentina. No se pueden dar o sacar planes porque protestan o no. Se puede mejorar el sistema, pero la quita no”.

“Las personas cobran directo en el Banco Nación. Si alguien se mete en el medio hay que denunciarlo. Pero las personas cobran de forma directa”, cerró.