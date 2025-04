Acusan de femicidio al papá de un exjugador de Newell's

Un presunto femicidio conmueve a la localidad cordobesa de Los Reartes, donde Rosana Silvina Rochen (de Granadero Baigorria, departamento Rosario), de 51 años, perdió la vida. La principal sospecha recae sobre Adrián Pérez, un policía retirado y padre del exjugador de Newell's, Jeremías Pérez Tica, quien actualmente se encuentra a préstamo en Uruguay.

Denise, hija de la víctima, habló en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario, y relató los momentos previos al hallazgo de su madre. "Nosotros nos enteramos de esta situación desde Rosario, porque mi mamá no respondía a los mensajes", explicó. La preocupación creció cuando un hermano recibió un mensaje extraño y, tras intentar contactarla, se enteró de lo sucedido, lo que provocó que la familia se traslade rápidamente a Córdoba para buscar ayuda policial.

La situación se complicó cuando Denise menciona que el acusado estaba en la puerta de la casa y se negaba a que la policía ingresara sin una orden. "Me empieza a escribir barbaridades, que mi mamá no me quería, que ya era tarde", detalló. La Policía, tras obtener la orden de ingreso, encuentra elementos que sugieren premeditación, incluyendo una supuesta carta de suicidio que no llegó a ser ejecutada.

Denise aclaró: "No es un expolicía, él no trabajaba, tenía una veterinaria que vendió y vivía de los negocios de mi mamá". Actualmente, Andrés Pérez se encuentra detenido, y la familia espera los resultados de la autopsia y los informes periciales para esclarecer los hechos. "Tenemos un panorama más o menos general de lo que pudo haber pasado", concluyó Denise.

